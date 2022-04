Vacances au Luxembourg - Oublié Cuba, place aux balades «dans la nature luxembourgeoise»

Un programme par défaut mais loin d'être un moindre mal. Nombreux sont ceux qui trouvent leur compte ici sans aller passer les congés au bout du monde. Au Kinepolis Kirchberg, Lucas et sa maman patientent pour voir «Sonic 2». Et pour le petit garçon de 10 ans, originaire de Dudelange, le moment qu'il s'apprête à passer vaut toutes les plages de sable fin. «Nous avons du monde, dès 10h pour les premières séances, confirme Maud Franz, responsable marketing chez Kinepolis Luxembourg. La météo maussade nous aide, la programmation aussi». Avec de nombreuses sorties ces derniers jours, tout le monde semble trouver son compte dans des salles obscures où tout est redevenu «100% normal», sans restrictions sanitaires.

«On ne s'ennuie pas»

Pour d'autres, ces vacances d'avril sonnent l'heure de retourner au musée. Au Mudam par exemple, la fréquentation de ces derniers jours est bien plus élevée qu'habituellement. Le nombre de visiteurs a même «doublé» pour atteindre près de 200 personnes le lundi 4 avril au début des congés, selon Julie Jephos, responsable des relations avec la presse. Nouvelle exposition, activités pour les plus jeunes, tout est mis en œuvre pour que ces vacances pluvieuses soient heureuses.

«Les enfants continuent leurs activités sportives, on prépare Pâques, on fait un peu de shopping pour quand le printemps arrivera… on ne s'ennuie pas», sourit Patricia, croisée mercredi dernier, avec ses enfants Chloé et Adrien au Shopping Center Cloche d'Or. Et la météo devrait s'améliorer cette semaine, de quoi entrevoir d'autres perspectives sympas pour chasser les œufs et s'occuper au Luxembourg.