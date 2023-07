Des ongles parfaitement manucurés au design élaboré, c’est dans l’air du temps. Mais à force d’en voir en masse, on s’en lasse. Voici six designs qui ont fini de plaire.

Le vernis s’étiole : Oubliez ces manucures, on les a beaucoup trop vues



Les ongles au design fruité ne sont plus à la mode cet été, à l’exception de ceux de Hailey Bieber, ornés de minuscules cerises. INSTAGRAM/HAILEYBIEBER

Depuis quelques années, les ongles parfaitement manucurés font l’objet d’un véritable engouement et il n’y a (presque) pas un jour qui passe sans que les médias annoncent une nouvelle mode (à laquelle nous n’échappons pas) pour être belle et beau jusqu’au bout des ongles. En raison du vaste nombre de possibilités offertes, le choix au sein de l’institut de beauté s’avère cornélien – c’est pourquoi ces six tendances sont révolues cet été.

Les ongles babyboomer

Oui, ils sont beaux; oui, ils font partie des classiques. Toujours est-il qu’ils ne portent pas leur nom par hasard. Vers 1946, la classique French manucure avec son trait blanc a été remplacée par des ongles au fondu de rose et blanc. En 2023, les ongles au fond dégradé ont donc bien mérité une petite pause.

Designs fruités

Melons, fraises ou citrons verts: les ongles au design fruité peuvent s’apparenter à des œuvres d’art, mais ils donnent toujours l’impression que le styliste d’ongles sort de l’école maternelle et donne un côté puéril à la chose. Si vous tenez absolument à la salade de fruits, inspirez-vous de Hailey Bieber ou Kourtney Kardashian, et faites-vous peindre de minuscules fruits sur fond d’ongles glacés au lieu d’en appliquer sur l’ensemble de l’ongle.

Les ongles caviar

On ignore pourquoi il a fallu attendre 2023, mais les ongles caviar, ornés de minuscules billes, ne sont ni pratiques, ni très élégants. Même si vous craquez pour ce look, il reste fort à parier que vous aurez perdu 50% des billes avant la mi-journée. Et adieu, la manucure parfaite.

Les piercings d’ongles

Megan Fox et Machine Gun Kelly ont fait la une des médias quand ils sont apparus en public enchaînés par les ongles. INSTAGRAM/MEGANFOX

En 2021, Machine Gun Kelly et Megan Fox étaient encore enchaînés par leurs ongles. Moins de deux ans plus tard, ce geste semble encore plus bizarre qu’à l’époque et les ongles percés ressemblent au cauchemar de tous les stylistes d’ongles. Qu’il s’agisse de strass, de perles ou d’ornements miniatures, il existe tant de jolis accessoires pour les ongles que les percer semble totalement inutile (attention: n’essayez surtout pas cela sur des ongles naturels. Seuls les ongles artificiels peuvent être percés).

Ongles d’accent

C’est un peu comme les murs d’accent: ils ont eu leur heure de gloire, mais celle-ci est désormais révolue. Aujourd’hui, celles et ceux qui souhaitent essayer quelque chose de spécial peuvent le faire sur n’importe quel ongle et ne doivent plus se limiter à l’annulaire.

Les ongles pailletés

On ne peut pas dire que les «glazed donut nails» à la finition scintillante n’aient pas fait parler d’eux. Pour autant, les ongles pailletés font toujours un peu moins chics, surtout lorsqu’ils sont entièrement recouverts de vernis pailleté. Mieux vaut appliquer une ou deux couches de paillettes sur une couleur de vernis neutre, pour un résultat discret, mais qui en jette. Et c’est encore mieux avec des paillettes de différentes tailles.