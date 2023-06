Oubliez l'autocollant, la vignette d'autoroute va devenir électronique

Les véhicules roulant sur les autoroutes suisses pourront arborer soit la vignette autocollante, soit, dès le 1er août prochain, la vignette électronique (e-vignette). Le Conseil fédéral a adopté vendredi la révision totale de l’ordonnance sur la vignette autoroutière (OVA), décision qui peut intéresser les usagers au Luxembourg et ailleurs aussi.

À la différence de la vignette autocollante, la future vignette électronique ne sera pas liée au véhicule mais à la plaque d’immatriculation. Cette solution est avantageuse pour les personnes qui détiennent des plaques interchangeables et pour celles qui achètent un nouveau véhicule en cours d’année. Et les motards n’auront plus de difficulté avec l'autocollant.