Météo au Luxembourg: Ouf! Les orages devraient passer bien avant le feu d'artifice

«Une masse d'air chaud et humide est touours prédominainte au Luxembourg», a noté MeteoLux. «Demain jeudi, une dépression se déplacera de la France vers l'Allemagne en provoquant un épisode pulvio-orageux assez actif».

Les servies météo ont placé l'intégralité du Grand-Duché en vigilance jaune avec un risque d'orages modérés avec de possibles cumuls de pluie très importants (20-40l/m² en 6 à 12h) entre 2h et 14h, avec des rafales de vent pouvant ateindre 50 km/h Côté mercure, les températures ne devraient pas dépasser 25°C jeudi au meilleur de la journée.

Le temps devrait être moins agité en fin de journée et en soirée pour les festivités de la fête nationale même s'il pourrait y avoir quelques gouttes. La pluie devrait complètement disparaître les quatre jours suivants avec un grand soleil et des températures pouvant aller jusqu'à 29°C samedi et 31°C dimanche.