Etats-Unis: Oui, cet ours noir est blanc

États-Unis : Oui, cet ours noir est blanc

«J’ai juste trouvé ça trop cool. C’est excitant de voir un animal surgir comme ça ici plutôt qu’ailleurs. Nous avons déjà vu apparaître des ours de couleur cannelle, blond et chocolat sur certaines caméras de surveillance (…) Mais ces couleurs sont plus courantes dans les populations d’ours. Le blanc est une chose à part», s’émerveillait mardi Cody Norton, spécialiste des grands carnivores au département des Ressources naturelles du Michigan. L’expert estime l’âge du plantigrade à environ deux ans.

Pas un ours albinos, ni un ours polaire

Les ours noirs à fourrure blanche ne sont pas des ours polaires ou des albinos. Contrairement aux ours polaires ou aux albinos, les ours noirs à fourrure blanche sont le résultat d’un accouplement lors duquel leurs parents ont produit un gène récessif donnant une fourrure blanche. Il y a environ une chance sur un million pour que cela arrive. Les naissances d’ours noirs à pelage se produisent presque exclusivement dans l’ouest du Canada, où vit une sous-espèce de l’ours noir américain. Appelés ours Kermode, ils étaient à l’origine surnommés «Spirit Bears» par les locaux.