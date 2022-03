Tour de France 2013 – Oui, Christopher Froome est humain

Spectaculaire. Froome n’a pas eu de répit. A 161,5 km(!) de l’arrivée, des coéquipiers des outsiders ont placé des banderilles pour l’isoler. Roche et Paulinho ont été repris dans la première montée de l’Alpe. Leurs leaders chez Saxo, Kreuziger et Contador, ont attaqué dans la descente du Col de Sarenne, avant de coincer dans l’ultime montée. Dans le final, Froome a été victime d’une fringale, mais il avait fait la différence. Quin­tana et Rodriguez en ont quand même profité. Parmi les 9 coureurs partis tôt, deux sont restés à l’avant pour se disputer la victoire: van Garderen et Riblon. D’abord lâché, le Français a remonté l’Américain et a eu le dernier mot. Une première pour l’Hexagone dans ce Tour.