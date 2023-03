Alexia Laroche-Joubert : «Oui, Denis Brogniart est soupe au lait»

Cela fait maintenant plus qu’un mois que «Voici» a publié une enquête sur Denis Brogniart, dans laquelle des personnes ayant travaillé avec lui l’accusent de harcèlement moral. Alors que l’affaire semblait s’être tassée et que les téléspectateurs suivent, avec plus ou moins d’assiduité, la nouvelle saison de «Koh-Lanta», le sujet est revenu sur le tapis dans «Touche pas à mon poste!» le 1er mars 2023.