«Oui, j’ai pris dix ans en sept mois!»

Paul Pogba sort d’une année noir, émaillée par les blessures à répétition (ce qui l’a contraint à faire une croix sur la Coupe du monde), l’affaire judiciaire l’ayant notamment opposé à son frère et le décès de son agent et ami Mino Raiola. Le milieu de terrain de français de 30 ans a cependant su se blinder, comme il l’a affirmé dans une interview accordée à Views.

«C’était une très belle expérience pour moi», commence-t-il par dire de manière plutôt étonnante. Il ajoute: «Vraiment, ça ne peut qu’être bénéfique pour moi dans l’avenir. J’ai changé de club, j’ai eu des blessures, et c’est vrai que c’était compliqué, même en dehors du foot. Mais j’ai appris que les choses qui étaient importantes, ce sont la santé, jouer au foot et la famille. J’ai appris à me concentrer sur ça. Revenir sur les terrains avec la santé, c’est important pour toute personne et surtout pour nous, les sportifs. Mon corps, c’est mon outil de travail. Le plus gros luxe que tu peux avoir dans la vie, c’est la santé.»