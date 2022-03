Guillaume Genton : «Oui, je gagne très bien ma vie!»

Après avoir choqué la Toile sur ses dépenses, le chroniqueur de «TPMP» Guillaume Genton a poussé un coup de gueule.

Ils l’ont aussitôt sévèrement critiqué sur les réseaux sociaux. Blessé par ces attaques, Guillaume a tenu à mettre les choses au clair, dès le lendemain, dans le programme de C8. «Je ne me serais jamais permis de dire ça spontanément si on ne m’avait pas posé la question parce que je trouve ça vulgaire et je déteste afficher, je ne mets rien sur les réseaux sociaux et je comprends que ça puisse choquer, très honnêtement, a-t-il expliqué. Je suis producteur, j’ai plusieurs sociétés, je ne travaille pas qu’à la télévision. Donc oui, je gagne très bien ma vie!»