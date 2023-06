Bebe Rexha : «Oui je suis dans ma période de graisse, et alors?»

La chanteuse américaine Bebe Rexha a fustigé vendredi sur Twitter les personnes qui critiquent son physique. «Oui je suis dans ma période de graisse, et alors?», leur lance-t-elle en commentaire d'une photo où on la voit soulever sa chemise et exposer son ventre, devant le miroir de sa salle de bains.

La pop star de 33 ans a aussi partagé une capture d'écran de résultats de recherche associés à son nom: «Bebe Rexha avant et après» ou «Bebe Rexha grossit de la même manière».

Les fans de la chanteuse de «I'm Good» sont intervenus pour la soutenir. «Nous sommes en 2023 et les gens n'ont toujours pas arrêté de parler de votre corps...», lit-on dans un commentaire. Un autre internaute a écrit: «Pas grosse du tout! Tu as l'air normale, en bonne santé et belle. Au diable les ennemis. Ils trouveront toujours quelque chose à dire».

Bebe Rexha a indiqué souffrir du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). «C’est l’une des causes de la prise de poids et de l’obésité chez les femmes, a-t-elle expliqué récemment sur le plateau du «Jennifer Hudson Show». J’ai pris 13 kilos d’un coup, peut-être un peu plus. Mais il faut rester positif et montrer aux autres de l’amour».