Présidentielle 2007 : «Oui la Libye a financé Sarkozy et Guéant»

L'intermédiaire en armements franco-libanais Ziad Takieddine a déclaré détenir les preuves d'un financement par Mouammar Kadhafi de la campagne présidentielle de 2007.

Et selon l'intermédiaire en armement, «le montant de cette aide dépasserait les 50 millions d'euros, somme un temps évoquée par l'un des fils du dictateur libyen» Muammar Kadhafi. «Oui la Libye a financé Sarkozy et Guéant», a par ailleurs déclaré au quotidien, Ziad Takieddine, qui précise que les versements ont été «très abondants entre décembre 2006 et janvier 2007».