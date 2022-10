États-Unis : L’ouragan Ian a fait 62 morts en Floride et Caroline du Nord

Ian, l’une des tempêtes les plus puissantes à avoir frappé les États-Unis, a rasé des quartiers entiers et détruit des lignes électriques et des ponts lorsqu’il a touché la côte sud-ouest de la Floride mercredi. Les vents puissants et les pluies diluviennes ont submergé des quartiers situés à l’intérieur des terres, et les équipes de recherche et de sauvetage continuent de chercher des victimes.