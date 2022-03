Ours: «J'aime être le pote du public»

MONDORF-LES-BAINS - Le chanteur français Ours montera le 2 mai sur la scène du Casino 2000. Interview avec l'artiste qui a sorti son premier album, «Mi», il y a un an.

«L’essentiel»: Vous vous nommez Ours sur scène. Pourquoi ce pseudonyme?

Ours: Un ours est un animal qui réagit spontanément. Moi, j’essaie de ne pas trop réfléchir quand je compose et d’écrire sur ce qui m’arrive dans le moment. De plus, un ours se retire dans sa tanière, un lieu intime, ce que je fais aussi quand j'écris mes chansons. Composer, c’est pour moi une façon de me soulager de mes pensées et en même temps d'analyser les choses.