Consommation au Luxembourg - Outre l’énergie, quels prix ont dopé l’inflation en 2021?

Sans surprise, cette «nette hausse», note le rapport de l'Observatoire de la formation des prix, «s’explique surtout par le renchérissement des produits pétroliers suite au rattrapage des prix du Brent qui avaient chuté l’année dernière (en 2020, ndlr) en raison de la crise du coronavirus» et par l’introduction de la «taxe CO2» en janvier 2021.

Les produits pétroliers font partie des biens non durables (avec l’alimentation) qui pèsent près d’un tiers (31,33%) dans l’Indice des prix à la consommation national (IPCN). La moindre hausse a des répercussions directes sur l’inflation. Sur les 2,5% d’inflation, 1,12% est ainsi directement imputable à la hausse des prix des produits pétroliers: +50,1% pour le mazout de chauffage, +25,1% pour le diesel, +22,6% pour l’essence, +19% pour le gaz liquéfié, +18,4% pour le gaz de ville.

Statec/Observatoire de la formation des prix

Les prix de l’alimentation ont eux connu une moindre hausse (1%), «tirée principalement par le prix du poisson et des fruits de mer (+3,1%) », indique le rapport. Une hausse des prix plus sensible a aussi été enregistrée au deuxième semestre pour la viande de bœuf et de veau (+3,3%), du pain (+3,1%) et des autres produits de boulangerie (+3,3%). D’autres produits tels que les fruits surgelés (6,7%), les œufs (4,1%) et l’huile d’olive (3,6%) ont aussi connu des hausses de prix plus importantes à ce même moment.

En 2021, les boissons alcoolisées coûtaient aussi un peu plus cher (+1,5%), la faute à la hausse du prix de la bière (+2,3%).

Une tranche indiciaire qui a pesé

Ce ne sont toutefois ni l’alimentation, ni les produits pétroliers qui pèsent le plus lourd dans l’IPCN: ce sont les services avec une pondération de 46,9%. Et ceux-ci ont augmenté de 1,5% en 2021 et sont responsables de 0,71 point de l’inflation luxembourgeoise. La faute notamment au déclenchement d’une nouvelle tranche indiciaire en octobre 2021. Les services financiers ainsi que les services d’entretien et de réparations connaissent des hausses respectives de 5,3 et 5,2% et sont les principaux contributeurs à la hausse des prix des services.

Si leur impact est plus limité, les augmentations chez les médecins généralistes (+7,5%), les médecins spécialistes (+4,1%) ou encore les vétérinaires (+9,6%), les électriciens (+2,7%) ou les coiffeurs (+2,9%) y ont également contribué.

Des loyers en hausse

De leur côté, les biens semi-durables (tel l’habillement) ou les biens durables (véhicules, meubles…) qui ne pèsent respectivement que 9,5% et 12,1% dans l’IPCN n’ont représenté que 0,37 point dans la hausse de l'inflation. On peut toutefois noter le renchérissement du prix des voitures neuves (+1,63%), des meubles (+2,8%) ou encore des vélos (+6,2%).

Le logement est évidemment aussi une donnée qui pèse sur l’inflation: les loyers d’habitation réels ont en effet augmenté de 1,4% entre 2020 et 2021 et ont pesé 0,12 point dans l’inflation. À noter qu’aujourd’hui seuls ces prix sont pris en compte, pas les prix des logements occupés par leur propriétaire (LOP) au grand dam du Conseil économique et social (CES) qui plaide pour les intégrer dans l’indice. Une telle intégration aurait toutefois une énorme influence au vu de l’évolution des prix de l’immobilier au Luxembourg.