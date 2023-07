Au Luxembourg: Ouverte jeudi, la piste cyclable referme en septembre

CLERVAUX – Les cyclistes pourront profiter durant tout l'été de 4,4 km de piste dans le Nord, entre Maulusmühle et Clervaux. Il faudra toutefois la fermer en septembre, pour continuer les travaux.

1 / 2 Un premier tronçon de la PC21 est ouvert aux cyclistes. Betsy Aschmann Il faudra toutefois le refermer à la rentrée pour finir les travaux. Betsy Aschmann

La piste cyclable entre Maulusmühle et Clervaux a ouvert jeudi, a annoncé le ministère de la Mobilité vendredi. Les 4,4 km de piste dans le nord du Grand-Duché se situent dans le prolongement de la «Vennbahn», qui va de Aix-la-Chapelle, en Allemagne, à Troisvierges et qui est un des itinéraires cyclables les plus fréquentés d'Europe.

En 2015, le Luxembourg avait commencé à planifier le prolongement de l'infrastructure cyclotouristique jusqu'à Clervaux, ville très visitée aussi, notamment pour son superbe château. Huit ans plus tard, le premier lot du projet, qui en compte deux, est donc désormais officiellement ouvert aux cyclistes.

La portion longe la voie ferrée et permet aux vélos d'éviter les véhicules motorisés des CR334 et 335. Les travaux avaient commencé le 10 mai 2022 et ont notamment permis de séparer la piste et les voies ferrées par un garde-corps, pour la sécurité des cyclistes. Le gibier peut lui franchir le garde-corps pour se déplacer librement dans la nature.

Autorisations attendues

Cette ouverture reste pourtant temporaire et les cyclistes ne pourront en profiter que durant l'été. En effet, ce tronçon de la PC21 ferme à nouveau le 17 septembre. De nouveaux travaux doivent commencer dès le lendemain, pour finaliser les travaux de sécurisation des parois rocheuses. Le tout devrait être achevé pour l'été 2024.

Le deuxième lot permettra lui d'aller de Maulusmühle à Troisvierges, via Cinqfontaines en longeant toujours les voies ferrées et en contournant le tunnel ferroviaire, avant de rejoindre le chemin déjà existant. Si la partie le long de la voie ferrée est en cours de construction, celle contournant le tunnel et menant au couvent de Cinqfontaines, classé monument national, est tributaire d'une autorisation de divers ministères. Les demandes sont en cours de préparation.

En attendant que ce deuxième lot soit terminé, les cyclistes peuvent monter jusqu'à Troisvierges via le CR373 jusqu'à Sassel, puis en bifurquant sur des chemins ruraux et forestiers asphaltés. Au final, la nouvelle PC21 entre Clervaux et Troisvierges fera 10 km, pour un budget de 8,5 millions d'euros.

