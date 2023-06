Gagne tes places!: Oxlade illuminera la scène de la Rockhal le 1er juillet

Concert

Connu à Lagos et ailleurs sous son vrai nom, Ikuforiji Abdulrahman Olaitan, Oxlade est l'un des jeunes talents prometteurs qui s'apprêtent à révolutionner les scènes musicales nigériane et africaine.

Le parcours d'Oxlade dans la musique a commencé dès son plus jeune âge, une passion qu'il a entretenue tout au long de ses études d'histoire et de relations internationales à l'université d'État de Lagos (LASU). Son amour pour la musique était bien connu à la LASU, ce qui souligne son dévouement inébranlable à l'art. Qualifiant son son unique d'afro-fusion/afro-pop, Oxlade nous a gratifiés d'une collection de morceaux captivants tels que «Happiness», «Ojoro», «Questionnaire» et la chanson à succès «Sing».