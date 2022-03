Oxmo: «365 jours»

Une ligne de basse ronde comme les affectionnait Gainsbourg et un jeu de mots que le maître lui-même lui envierait. C'est le Oxmo dernier cru que vous offre lessentiel.lu ce matin.

Une ligne de basse ronde comme les affectionnait Gainsbourg et un jeu de mots que le maître lui-même lui envierait. C'est le Oxmo dernier cru. Comme on approche de la fin 2009, c'est bientôt l'heure des bilans. Avec ça, «365 jours» résume en 3 petites minutes le cumul des états d'âme que peut renfermer une année plus ou moins longue, plus ou moins réussie.