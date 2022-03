Oxmo Puccino a remplacé le «sky» par le café-crème

Il fut un temps où les rappeurs était tous très méchants, et Oxmo Puccino l'était plus encore. Ce qui le démarquait? Un humour pince-sans-rire, un sens de la formule scandée de façon nonchalante sur des sons de voyous. Oxmo tuait. Dans les deux sens. Ça c'était en 1998.

En 2009, finies, les comparaisons avec Biggie, Ox préfère refaire le monde avec Olivia Ruiz, autour d'un café-crème dans un bar du Marais. Niveau musique, idem, on est loin de New York. «L'arme de paix» est son disque le plus «gainsbourgien».