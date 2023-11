L'angoisse des diabétiques face à la rupture de stock d'un médicament

«Je viens de faire dix pharmacies à Luxembourg-Ville pour trouver de l’Ozempic, le médicament stimulateur d’insuline que je prends pour traiter mon diabète. Elles étaient toutes en rupture de stock. In fine, j’ai pu l’obtenir en version 0,25 mg, alors que je le prends habituellement en dose de 1 mg. C'est une situation inédite». Sammy, résident de la capitale, dit «être approvisionné à présent pour quatre semaines. Or, les pharmaciens ont évoqué un réapprovisionnement incertain seulement en fin d’année».

Car c’est bien là que se niche le nœud du problème. Du fait de ses propriétés amaigrissantes, l’antidiabétique est abondamment utilisé par des patients pour maigrir. Et pourtant, dès octobre 2022, la Direction de la santé a rappelé aux médecins et pharmaciens via une circulaire que l’Ozempic doit être prescrit en priorité en cas de diabète. «Certes, rétorque Alain De Bourcy, mais nous ne sommes ni le parquet, ni la police, et si une personne se présente munie d’une ordonnance en règle faite à l’étranger, on lui délivre la prescription».