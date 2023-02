Musique : Ozzy Osbourne annule sa tournée en Europe pour des raisons de santé

Getty Images via AFP

Le chanteur de heavy metal Ozzy Osbourne a annoncé mercredi l’annulation de sa tournée au Royaume-Uni et en Europe, expliquant qu’il n’en était «pas capable physiquement» en raison de sa blessure à la colonne vertébrale il y a plusieurs années. «Je sais que je ne pourrai pas faire face aux voyages nécessaires», écrit le musicien sur Twitter.

Cette tournée, prévue en mai et juin avec des dates notamment à Dortmund, Madrid, Londres ou encore Prague, avait déjà été repoussée à plusieurs reprises à cause de son état de santé et de la pandémie de Covid-19.