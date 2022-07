Attaque: «P*****, le requin m'a arraché le petit doigt»

La pêche vire au drame : «P*****, le requin m'a arraché le petit doigt»

Scène effrayante en Floride. Un Américain parti pêcher en famille s'apprêtait à récupérer le fruit de son labeur, dans les Keys au sud de Miami, lorsque le poisson a pris une revanche cinglante. «Putain, le requin m'a arraché le doigt», hurle Brett Reeder dans une vidéo diffusée sur le TikTok de son épouse et partagée par le site TMZ. Et pour cause, le requin-citron en question, une espèce qui vit à proximité des côtes, avait bel et bien mordu l'Américain.