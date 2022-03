A partir de septembre – P&T devient POST Luxembourg

À partir de septembre : P&T devient POST Luxembourg

LUXEMBOURG - Le premier opérateur postal et de télécommunication du pays a annoncé ce samedi un changement complet de son image à partir de septembre.

«Il ne s’agit pas d’un simple rebranding, mais bien d’une réflexion approfondie et élargie à l’ensemble de nos métiers», a déclaré Claude Strasser, le directeur général. Donner une image plus jeune, voilà ce que souhaite faire le groupe qui changera définitivement de nom en septembre et deviendra POST Luxembourg. L'entreprise qui emploie environ 4 000 salariés au Grand-Duché a décidé de faire peau neuve et ses treize filiales pourront décider de changer ou non leur nom.