Pacifique: Washington renforce la coopération militaire avec Séoul et Tokyo

Les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont décidé de tisser des liens militaires plus étroits, vendredi, lors d’un sommet inédit à Camp David, près de Washington, destiné à envoyer un signal d’unité à la Chine comme à la Corée du Nord.

Cela passera notamment par un «programme d’exercices conjoints sur plusieurs années» ainsi qu’un «engagement» à se consulter dans des situations de crise, a assuré le principal conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, peu avant que ne débute une rencontre entre le président américain Joe Biden, le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol.

Une «nouvelle ère» pas du goût de tous

«Nous inaugurons une nouvelle ère et nous assurons que cette nouvelle ère va perdurer», a encore dit Jake Sullivan, qui a toutefois assuré que le sommet de vendredi n’était pas conçu «contre qui que ce soit», alors que la Chine a déjà vivement critiqué l’initiative. Ce dialogue renforcé n’est pas non plus du goût de la Corée du Nord. Selon l’agence sud-coréenne Yonhap, Pyongyang pourrait procéder à un tir de missile balistique pendant la rencontre.