Contenu sponsorisé : Pacsés? Comment réduire la charge fiscale

Les couples pacsés ne sont pas automatiquement imposés dans la classe d'impôt 2. Ils doivent en faire la demande pour réduire leur charge fiscale.

Comment les personnes pacsées peuvent-elles réduire leur charge fiscale? Les contribuables résidents et non résidents pacsés sont tout au long de l’année imposés en classe d’impôt 1 comme célibataires. Néanmoins, ils ont la possibilité d’opter l’année suivant l’année d’imposition via la déclaration d’impôt pour une imposition collective en classe d’impôt 2 de façon rétroactive. Dans ce cas, il faut que le pacs ait existé durant toute l’année d’imposition, c’est-à-dire du 1 er janvier jusqu’au 31 décembre. Par conséquent, lorsque le partenariat a été conclu au milieu de l’année, les partenaires ne peuvent pas demander une imposition collective rétroactive via la déclaration d’impôt pour cette année.