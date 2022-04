Français du Luxembourg : Pagaille en vue à Luxexpo pour la présidentielle

LUXEMBOURG – Un certain nombre d'électeurs français du Luxembourg ont été convoqués à deux bureaux de vote différents. La situation s'annonce compliquée à Luxexpo, dimanche.

Ubuesque. L'organisation du scrutin présidentiel pour les Français de l'étranger, notamment ceux du Luxembourg , a connu un gros bug. Contrairement à leurs compatriotes votant dans leur pays, les expatriés ne disposent pas d'une carte d'électeur, mais reçoivent une convocation à venir voter. Une convocation qui intervient en deux exemplaires, un arrivant par voie postale avec les propagandes électorales des candidats, l'autre par mail, dans un envoi du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères.

Et cette année, quelque chose cloche. Selon des témoignages recueillis par L'essentiel, un certain nombre d'électeurs sont invités à voter dans deux bureaux de vote différents, un sur chaque convocation. «J'ai demandé autour de moi, sur une quinzaine de personnes, toutes étaient concernées», affirme une électrice, qui nous a alertés. De quoi compliquer l'organisation de ce dimanche, à Luxexpo, où se déroule le vote cette année.

D'après nos informations, des volontaires attendront les électeurs à l'arrivée, pour vérifier les noms et les orienter vers les bons bureaux de vote. Une file d'attente en plus, donc, pour savoir où aller voter, avant de patienter pour entrer dans l'isoloir. Selon une personne concernée, le problème ne s'applique pas à tous les électeurs. Et le problème est général, au-delà du Luxembourg, selon lesfrancais.press, qui affirme que le couac a d'abord été relevé en Irlande. Le numéro du bureau de vote indiqué sur l'invitation arrivée par mail semble être le bon.