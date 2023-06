Printemps/été 2023: Paillettes, velours et jean, les tendances que l'on s'arrache

Les Fashion Week de Paris, New York et Londres ont dévoilé des looks plus travaillés les uns que les autres que l'on va adopter. Zoom sur les tenues les plus tendance.

Instagram

On mise sur le monochrome

Le monochrome a toujours la cote! Déjà tendance l'an dernier avec des couleurs plus punchy, il se porte beaucoup plus sobre. Le beige is the new black, la nouvelle couleur facile à porter. L'idée est de superposer des basiques de différentes teintes de beige. Le bleu ciel revient également sur le devant de la scène.

Le look de soirée au quotidien

Des paillettes, des sequins, dorés ou argentés, en veux-tu en voilà. Les petits hauts ou pantalons de soirée métallisés peuvent désormais se porter la journée aussi! En petites touches ou total look qu'on associe avec nos pièces habituelles. Évitez tout de même l'effet boule à facettes au bureau.

Le large en pole position

On ne se trompe jamais avec le blazer ample et oversize, véritable intemporel. Le style tailoring – le port de costumes – a toujours le vent en poupe, tant chez les femmes que chez les hommes. Selon sa coupe, le blazer se porte aussi bien en robe: Victoria Beckham propose d'ailleurs des pièces longues plus ajustées pour l'occasion.

Années 2000 toujours d'actualité

Exit les minijupes de l'été dernier, les maxijupes font un maxi-effet ce printemps. Fleuries et/ou colorées, il y en a pour tous les goûts. Celle en jean est la plus convoitée des modeuses. Les célébrités les plus stylées ont complètement craqué sur la jupe longue en jean. Grâce à sa longueur, cette pièce a l'avantage de pouvoir être portée quand il fait chaud ou frais. Un look totalement adapté à la météo luxembourgeoise capricieuse.

Autre pépite du passé revenue sur le devant de la scène: le pantalon cargo. L'incontournable bas de l'armée était encore présent sur les podiums printemps/été 2023. En jean, bariolé, ou autre coloris, le pantalon star confirme son statut de pièce phare. Selon la plateforme mode Stylight, les recherches concernant cette pièce ont augmenté de 60% ces derniers mois.

Chez les hommes aussi, le passage à l'an 2000 reste bien ancré dans le dressing. Le style skater n'est pas démodé, loin de là. Baggy, caleçons apparents, tee-shirts larges ont ressurgi au cours des derniers défilés. Comme la mode est un éternel recommencement, cette saison, on retourne également dans les années 70, avec le come-back du velours. Souvent sous-estimée, cette matière, lisse ou côtelée, est idéale en hiver et au printemps. La veste en jean, célèbre dans les années 90, fait également partie des must-have de la garde-robe, tant pour les hommes que pour les femmes.

Retour en enfance

Cette saison, les personnages de dessins animés prennent d'assaut les chemises et les tee-shirts hommes, avec toutes sortes de motifs plus colorés les uns que les autres.

Passion trench