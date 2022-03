Pakistan: 16 morts dans une explosion

Une bombe de très forte puissance a aexplosé à Peshawar, la grande ville du nord-ouest du Pakistan, non loin des zones tribales où l'armée combat des islamistes proches d'Al-Qaïda.

Plus de 1.500 personnes ont été tuées dans tout le pays dans ces attentats en 16 mois. (AFP)

L'attentat a été commis dans l'un des marchés les plus fréquentés de cette ville de plus de 2,5 millions d'habitants, le bazar de Qisakhawani, non loin d'une mosquée chiite, a précisé un officier. Depuis juillet 2007, le Pakistan est confronté à une vague sans précédent d'attentats, suicide pour la grande majorité, perpétrés pour l'essentiel par des talibans pakistanais.