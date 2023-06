Adil Rami: «Pamela Anderson m'a fait beaucoup de mal»

1 / 6 Quatre ans après leur rupture, Adil Rami s'est confié sur son idylle avec la naïade d'«Alerte à Malibu». Instagram Le footballeur et l'actrice ont été en couple de juin 2017 à juin 2019. Instagram AFP

La rupture a été douloureuse, violente, et les deux ex-tourtereaux se sont rendus coup pour coup après deux ans d'amour: en juin 2019, Pamela Anderson accusait Adil Rami de violence conjugale. «J'hallucine tellement c'est grave. Ceux qui me connaissent savent qui je suis et mes valeurs. Ils savent que c'est impossible et que j'en suis incapable», répliquait le footballeur.

Quatre ans après, il a confié à Purepeople avoir beaucoup souffert de ces accusations. «J'aurais aimé avoir une discussion, peut-être six mois ou un an après, pour parler de ça», a-t-il indiqué. «Mais aujourd'hui, elle fait son petit livre, son petit bout de chemin. Je ne peux pas lui en vouloir, je ne lui veux pas de mal, mais par contre, elle, elle m'a fait du mal. Elle m'a fait beaucoup de mal en faisant ça», ajoute-t-il. «Ce qu'elle a fait, ça m'avait profondément blessé, mais je me dis qu'avec le temps tout se sait et aujourd'hui je suis bien, donc c'est le plus important».

Le champion du monde 2018 n'a «pas de regrets, parce que je me dis que je devais passer par là. Aujourd'hui, j'ai 37 ans et le hasard n'existe pas. Tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière, les gens que j'ai rencontrés, c'est dans un but bien précis». Cette histoire l'a fait «mûrir, grandir». «Ça m'a fait comprendre pas mal de choses. J'ai pas de regrets, j'ai grandi grâce à elle. Je me suis amélioré dans certains domaines grâce à elle. Voilà, j'ai vécu une belle expérience». Qu'il met aujourd'hui à profit pour s'épanouir aux côtés de l'influenceuse et ancienne candidate de téléréalité, Léna Guillou.

Instagram