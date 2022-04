«Nous voulons descendre»: Panique à bord d'un avion à destination de New York

Voilà qui ne va pas rassurer les personnes atteintes d’aérophobie. Les passagers d’un vol de la compagnie JetBlue reliant Cancun (Mexique) à New York JFK ont vécu d’interminables heures d’angoisse, vendredi. À cause d’un temps exécrable, l’avion a dû se poser à Newark, non sans peine, rapporte le «New York Post». Le pilote a en effet dû s’y reprendre à quatre fois pour enfin poser l’appareil. Un véritable calvaire pour les voyageurs, certains souffrant de vomissements, d’autres craignant pour leur vie. Une fois arrivés sur la terre ferme, les passagers sont rapidement passés d’un énorme soulagement à une colère froide.