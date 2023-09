Un dangereux criminel évadé d'une prison a pu être arrêté

La police américaine a annoncé, mercredi matin, l'arrestation d'un «dangereux» criminel brésilien qui s'était évadé d'une prison de Pennsylvanie il y a deux semaines et était armé, après une longue et difficile chasse à l'homme. Sur son compte X (anciennement Twitter) la police de l'Etat de Pennsylvanie a officialisé «LA CAPTURE de Danelo Cavalcante», 34 ans, dont les détails seront fournis lors d'une conférence de presse à 9h30 (13h30 GMT).

Écoles fermées, habitants cloîtrés

Cavalcante avait été repéré à plusieurs reprises sur des caméras de vidéo surveillance, mais il a pu à chaque fois s'échapper des périmètres de recherches mis en place par la police de Pennsylvanie, appuyée par le FBI et des US Marshals, équivalent de gendarmes spécialisés dans la traque des fugitifs. Dimanche, de nouvelles photos ont été diffusées, remontant à la nuit précédente, où le fugitif apparaissait rasé de près, vraisemblablement pour changer d'apparence physique après la diffusion d'un avis de recherche où il portait une barbe noire.

Une évasion dérangeante

Danelo Cavalcante, plutôt menu avec son 1,52 m environ et ses 54 kg selon un avis de recherche, a réussi à s'évader le 31 août de la prison du comté de Chester. L'évasion, dont une vidéo enregistrée par une caméra de la prison a été diffusée par les autorités, est aussi spectaculaire qu'embarrassante pour les responsables de la prison. Sur l'extrait, on voit le prisonnier, tee-shirt blanc, pantalon bleu et baskets blanches, se cacher dans un renfoncement de la cour de promenade, puis grimper agilement, façon homme-araignée, le corps à l'horizontale entre deux murs, et disparaître sur le toit.