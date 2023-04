Luxembourg/Belgique: «Quatre jours après l'achat, ma voiture était en panne»

Ce jour-là, elle verse 2 000 euros d’acompte et s’en va «heureuse» d'avoir acheté «sa toute première voiture». Le 17 mars, elle la récupère. Mais dès le voyage du retour, elle constate un bruit anormal. Par téléphone on lui certifie que tous les tests ont été faits et «que le véhicule est en bon état».