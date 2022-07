Amérique du Nord : Panne majeure au Canada chez un important opérateur télécom

Le groupe Rogers, leader canadien des télécoms, était toujours affecté vendredi soir par une panne affectant notamment des institutions financières, des appels d’urgence et des commerces.

«Nos services mobiles commencent à se rétablir», a indiqué le groupe dans la soirée, après avoir plus tôt reconnu «une panne sur (ses) réseaux filaire et sans-fil» et assuré travailler «d’arrache-pied pour rétablir les services le plus rapidement possible».