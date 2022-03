Panoramix fait des émules

Des druides ont investi samedi la forêt de Névez, près de Concarneau, pour marier selon les rites druidiques Morgane et François, tous deux âgés de 27 ans. Super tendance.

Le ciel ne leur est pas tombé sur la tête. La cérémonie, qui a duré près d'une heure, s'est déroulée au bord d'une fontaine «génératrice de vie», selon un rite ancestral celtique qui fait appel aux forces de la nature - la terre, l'eau, l'air et le feu - pour protéger le mariage.

Avant la bénédiction par le grand druide de Bretagne Per-Vari Kerloc'h, les mariés, très simplement vêtus -elle, d'une robe d'été légère, et lui, d'une tenue décontractée-, ont expliqué à l'assistance les conditions de leur rencontre ainsi que leur cheminement philosophique.

François, ingénieur informaticien, et Morgane, responsable d'un service après-vente d'une société, ont échangé leur consentement. «L'amour sera votre seule loi», a prescrit le grand druide à ce couple résidant à Paris qui avait officialisé son union dans une petite mairie bretonne.

Une douzaine de bardes (littéraires), ovates (scientifiques) et druides (sacerdoce et enseignement), vêtus d'aubes bleues, vertes ou blanches, ont formé un cercle autour des jeunes mariés, arborant bannières, drapeaux bretons et bouquets de fleurs.