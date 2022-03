Panthère et léopard toutes griffes dehors

Les taches léopard, autrefois comble du mauvais goût, reviennent en force.

On croyait l’imprimé léopard définitivement démodé et déclassé par le dessin tacheté de la girafe. Il n’en est rien. Il a repris du poil de la bête, ironise le site spécialisé Mademoiselle.

Un vêtement tient actuellement les filles en haleine: la veste Heimstone, dénommée Blouson Blow Panthere. En quelques semaines, ce petit bout de veau imprimé léopard est devenu un must à porter, signale Le Journal du Dimanche. Il faut dire que cette marque parisienne lancée en 2006 est la coqueluche des actrices et des chanteuses branchées.

Depuis que la présentatrice de télévision et chroniqueuse de mode Daphné Burki a porté ce blouson à l’antenne sur Canal+, la tendance léopard semble s’être installée. On n’hésite plus à mixer ses tâches caractéristiques à des couleurs disco, sur des bottes frangées.