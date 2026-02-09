Paola Locatelli s'est fait connaître en 2016 sur YouTube. AFP

Un argument de plus pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs? L'influenceuse française Paola Locatelli s'est confiée sur sa célébrité précoce et sur les sollicitations malsaines dont elle a fait l'objet, alors qu'elle n'était qu'une jeune adolescente: «Quand j'avais 14, 15 ans (...) Je me faisais DM (NDLR: recevoir un message privé sur les réseaux sociaux) par tous les footballeurs, des acteurs. Franchement, si je dis les noms, je peux tuer des carrières», témoigne-t-elle dans son podcast.

Native de Thionville, la jeune femme est à l'affiche ce mois-ci de «LOL 2.0». Désormais bien implantée dans le monde du show-business, elle explique n'avoir pas vraiment réalisé ce à quoi elle était exposée plus jeune: «À cette époque-là, je pensais que j'étais grande. Maintenant que j'ai 21 ans et que je me regarde à 14 ans, j'étais un bébé cadum», a-t-elle poursuivi. «Ça se voyait que j'avais une tête de bébé, je suis désolée», argumente-t-elle encore.

Désormais adulte, elle ne comprendrait pas, non plus, l'intérêt que lui porteraient des hommes plus âgés: «Je me dirais, ils sont un peu vieux pour me draguer. C'est des pédophiles, genre».

Et Paola Locatelli de dénoncer des célébrités qui «se croient tout permis». Plutôt discrète sur sa vie amoureuse, l'influenceuse suivie par 4 millions d'abonnés avait flirté en 2023 avec Jaden Smith, fils de Will, aujourd'hui âgé de 27 ans. Ils avaient été filmés en train de s'embrasser, mais la principale intéressée avait expliqué qu'il ne s'agissait que d'un ami.

Tu nous suis déjà sur WhatsApp? Abonne-toi à notre chaîne, active la petite 🔔 et tu recevras un récap de l'actu chaque jour en début de soirée.