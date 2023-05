Drame en Belgique: Paolo F. libéré sous bracelet électronique?

Permis perdu en 2017

Pour rappel, le conducteur de la voiture – qui a tué six personnes et fait une quarantaine de blessés le 20 mars 2022 rue des Canadiens à Strépy-Bracquegnies – a été mis en examen pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires mais les faits ont été requalifiés en meurtre pour l'une des victimes.