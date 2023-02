Cliché bouleversant en Turquie : Papa accroché à sa fille décédée: le photographe raconte «une douleur insupportable»

Photographe depuis quarante ans, dont quinze à l'AFP, Adem Altan travaillait devant un immeuble effondré de Kahramanmaras, à l'épicentre du séisme qui a fait plus de 14 000 morts rien qu'en Turquie, lorsqu'il a aperçu l'homme assis dans les décombres. Aucune équipe de secours n'étant encore arrivée sur place mardi, au lendemain du désastre, les habitants tentaient eux-mêmes de dégager les ruines pour sauver leurs proches.

L'homme en veste orange restait immobile au milieu du tumulte, insensible à la pluie et au froid. Adem Altan s'est alors rendu compte que l'homme, à 60 mètres de lui, tenait une main dans la sienne. Il a commencé à «shooter» la scène: le père tenant la main de son enfant morte sans la lâcher, dans les décombres et la dévastation. Pendant qu'il prenait les photos, l'homme le suivait des yeux. «Prends des photos de mon enfant», a-t-il murmuré en direction d'Adem, la voix cassée et tremblante.