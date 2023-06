Gagne tes places!: Papa Roach et Hollywood Undead seront sur scène le 17 juin à la Rockhal

Concert

Au cours des deux dernières décennies, Papa Roach s'est imposé comme un véritable précurseur de la musique rock. Les membres du groupe ont été nommés pour trois Grammys, ont fait le tour du monde avec des artistes tels qu'Eminem ou Marilyn Manson, ont été les têtes d'affiche de festivals et ont créé l'hymne "Last Resort" qui, vingt ans après sa sortie, est toujours en rotation sur les stations de radio du monde entier. Le dixième album complet du groupe, "Who Do You Trust ?", sorti l'année dernière, a permis au groupe de revenir à ses racines affamées et humbles et d'illustrer pourquoi il est parvenu à rester pertinent alors que les tendances musicales vont et viennent. Le groupe a dépassé le milliard de streams sur Spotify et enregistre plus de 6,5 millions de streams par jour sur plusieurs playlists. Entrant dans une nouvelle ère de leur carrière, ils sont le son des murs de genre qui s'effondrent, ne laissant qu'une seule chose à dire... «Viva La Cucaracha!».