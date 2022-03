«Papillon de lumière» en téléchargement!

Elle ne rêvait que de ça Cindy Sander: partager sa musique avec le public. C’est chose faite: depuis aujourd’hui, on peut acheter son titre phare pour 0,99 Euro.

Cindy le martelait depuis plusieurs semaines: elle ne demandait qu’à être sur scène et à signer avec une maison de disques. «J’ai envie que les gens profitent de ma chanson» avait elle confié à L’essentiel lorsque nous étions allé à sa rencontre. Et ça pourrait le carton inattendu de l’année puisque la chanteuse a fait exploser l’audimat de M6 mercredi soir lors de son passage à Baltard: la chaîne a enregistré une progression de 31%!

Alors on aime ou on aime pas mais Cindy Sander ne laisse personne indifférent et c’est bien là ce que la Mosellane souhaitait!