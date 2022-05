Carnet rose : Papy Zizou pose avec son adorable petite-fille

L'ex-star des Bleus a fait un crochet par le sud de la France pour faire la connaissance de sa petite-fille.

Nouveau rôle pour Zinedine Zidane: la superstar de 1998 et ex-entraîneur du Real Madrid est aujourd'hui l'heureux grand-père d'une petite fille prénommée Sia, née le 19 mai dernier. Un nouveau bonheur qu'il doit à son fils aîné Enzo et à sa compagne, Karen Gonçalves. Le papa de 27 ans est déjà «fou amoureux» de sa petite fille et a posté une photo de sa première rencontre avec «papi et mamie»: on y voit l'ancienne star du foot tenant sa petite «princesse» dans les bras aux côtés de Véronique, son épouse depuis 1994.