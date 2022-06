Cyclisme : Par où passera le Tour de Luxembourg?

L’organisation a dévoilé le parcours de l’édition 2022 du Škoda Tour Luxembourg, avec une nouvelle ville départ.

Le Portugais João Almeida a remporté l'édition 2021, devant le Suisse Marc Hirschi et l'Italien Mattia Cattaneo.

L’organisation prévient: les aspirants à la victoire finale ne pourront se cacher dès le début de la course qui se déroulera du 13 au 17 septembre. La première étape – départ et arrivée à Luxembourg-Ville – affiche déjà la couleur avec quatre ascensions catégorisées dont la côte d'Eschdorf et la côte de Stafelter.