En direct: Place à la parade militaire de l'Avenue de la Liberté

La météo s'est un peu calmée, souligne MeteoLux sur Twitter. Les prévisions les plus récentes indiquent que le risque d'orage pour le reste de la journée est assez faible, souligne l'institut météo luxembourgeois. Il pourrait toutefois pleuvoir (un peu) jusqu'à minuit. Il semble donc que les fêtards en Ville et au Glacis, et dans les autres communes du pays, seront un peu mouillés, au pire. Interrogée par L'essentiel, l'équipe du City Sounds se montre également optimiste et se dit prête à faire face à la situation météo. Reste à savoir si la météo ne va plus menacer le feu d'artifice. Si vous êtes en route ou si vous vous y préparez: les sacs à dos ne sont pas autorisés.