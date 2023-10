Paradis fiscaux de l'UE: La liste noire «est vide de sens sans le Luxembourg et Malte»

La décision d'ajouter Antigua-et-Barbuda, Belize et les Seychelles à sa liste noire des paradis fiscaux a été prise par les ministres des Finances de l'UE réunis mardi à Luxembourg. Ils ont parallèlement retiré les Îles Vierges britanniques, le Costa Rica et les Îles Marshall de cette liste des territoires non coopératifs en matière de fiscalité, ces entités ayant accepté des modifications de leur cadre légal réclamés par l'UE.