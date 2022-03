Paralympiques-2008 : Smétanine comme Bernard

Le nageur grenoblois a remporté la première médaille d'or française de la compétition sur le 100m nage libre (1:24.47) dans le bassin du «Cube d'eau» de Pékin.

«On en rêve la nuit, on en rêve le jour, et là, un premier titre dans le Cube, c'est tellement chouette!», a-t-il expliqué, visiblement très ému pendant la Marseillaise et «ravi» d'obtenir l'or «comme mon pote Alain Bernard», médaillé d'or sur la même distance aux jeux Olympiques en août.