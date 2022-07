Etats-Unis: Paralysée à 28 ans après un rendez-vous chez le chiropracteur

États-Unis : Paralysée à 28 ans après un rendez-vous chez le chiropracteur

Mal en point à la sortie du rendez-vous, la jeune femme tout juste diplômée de l'université a été transportée à l'hôpital, où le diagnostic a fait l'effet d'un coup de massue: quatre artères rompues au niveau du cou. De très graves blessures qui ont provoqué un AVC et une crise cardiaque. Les efforts des médecins ont permis de sauver la vie de Caitlin, dont le cœur s'est arrêté de battre pendant 10 minutes.

«Elle communique en clignant des yeux»

Mais la jeune femme s'est réveillée gravement atteinte. «Elle est consciente et capable de communiquer en clignant les yeux, ou encore de bouger les orteils de son pied gauche. Mais c'est tout. Le reste de son corps est paralysé», écrit sa famille.

Caitlin, qui était déterminée à «vivre le rêve américain» après l'obtention de son diplôme en physique et en chimie, fait désormais face au plus grand combat de sa vie. Dans cette épreuve, elle pourra compter sur le soutien de sa famille, qui a lancé une cagnotte pour financer ses soins et sa rééducation.