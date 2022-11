En Afghanistan : Parcs et jardins désormais interdits d’accès aux femmes

Avec les sévères restrictions imposées par le régime islamiste fondamentaliste, les femmes se morfondent. En début de semaine, les talibans ont sommé les responsables des parcs et jardins de fermer leurs portes aux femmes, comme l’ont constaté des journalistes de l’AFP, dans la capitale. Jusqu’ici des horaires et jours différenciés avaient été instaurés pour qu’hommes et femmes ne se croisent pas. «Dans de nombreux endroits, les règles ont été violées», a justifié mercredi auprès de l’AFP le porte-parole du ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice, Mohammad Akif Sadeq Mohajir. «Il y avait une mixité et le hijab (voile couvrant la tête et le cou) n’était pas respecté. C’est pourquoi une telle décision a été prise pour le moment», a-t-il poursuivi.