Parcs, vélos et piscines prisés pour profiter des vacances

«Si je l'écoutais, on passerait nos journées au parc Gerlache à jouer avec ses copains», raconte, en souriant, Guillaume en parlant de son fils Victor, âgé de 9 ans, en train d'effectuer un énième tour de toboggan. Le programme de ces Differdangeois durant ces congés de Pentecôte sera tout de même un peu plus varié, avec «des balades à vélo, des piqueniques et des sorties à la piscine. On va profiter au maximum du beau temps, à défaut d'avoir pu partir en vacances cette année», ajoute-t-il.