Au Luxembourg: Parfois plus compliqué de trouver des vendangeurs

Beaucoup de vendangeurs viennent de l'est de l'Europe.

Le long de la Moselle luxembourgeoise, Henri Ruppert à Schengen, a choisi d'augmenter son équipe de vendangeurs. De 16 habituellement, ils sont maintenant 20. «Nous n'avons jamais été aussi nombreux. Nous voulions être prêts à devoir cueillir le raisin rapidement car si le soleil continue de taper dessus, le sucre augmente très rapidement et cela nous est défavorable», explique-t-il. Il a donc opté pour un message sur Facebook et ça a «très bien marché».

Les vignerons cherchent surtout des étudiants ou de jeunes retraités. «Pour les salariés nous avons davantage de démarches administratives à effectuer. D'ailleurs dans le temps, il ne fallait pas faire de déclaration au centre commun de sécurité sociale, si les restrictions continuent comme ça, peut-être qu'un jour on ne pourra plus vendanger à la main et cela aura une incidence sur la qualité du vin», alerte Henri Ruppert.