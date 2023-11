Parfum de scandale: Le futur roi du Danemark a-t-il trompé sa femme?

Le Prince Frederik et la Princesse Mary sont mariés depuis 19 ans et ont quatre enfants. AFP

Le futur roi du Danemark a-t-il trompé sa femme, la princesse Mary? C'est ce que sous-entend le magazine espagnol à scandale Lecturas qui a surpris le prince Frederik, 55 ans, en compagnie de l'ex-mannequin mexicaine Genoveva Casanov, 47 ans. Tous deux ont passé du bon temps à Madrid pendant que Mary Donaldson était à New York.

«Ces douze heures que Frederik du Danemark et Genoveva Casanova ont passées ensemble sont douze heures très intimes et ils ont fait des choses que seules deux personnes qui se connaissent très bien font ensemble», a indiqué Luis Pliego, le directeur de Lecturas. Ils se seraient promenés dans le parc du Retiro avant de rejoindre l'appartement de la quadragénaire. «Ils sont entrés séparément, mais ils sont repartis ensemble» avant d'aller dîner en tête à tête et revenir au même appartement vers 1h du matin.

«Les photographes qui les suivent ont monté la garde devant la maison et ont passé toute la nuit dans la voiture et à 8h30 précises, Frederik du Danemark a quitté la maison avec une petite valise et a été récupéré par une voiture officielle de l'ambassade du Danemark». Est-ce à dire que le prince a pris du bon temps avec une autre femme?

La cour s'est refusée à tout commentaire. «Nous avons maintenu pendant des années une politique consistant à ne commenter ni confirmer aucun détail lié aux affaires privées», a-t-elle écrit dans un communiqué à destination de la presse. «De plus, nous tenons à souligner notre engagement à respecter la vie privée des membres de la famille royale, y compris le prince héritier».

Démenti

La supposée maîtresse, Genoveva Casanov, a également réagi par l'intermédiaire d'un communiqué rédigé par ses avocats: «Il n'y a jamais eu de relation amoureuse entre Mme Casanova et le Prince (...) L'affirmation et l'insinuation d'une relation sentimentale avec S.A.R. Prince Frederik du Danemark est totalement fausse». La Mexicaine menaçant de poursuivre le magazine si aucune rectification n'est faite rapidement.

Chacun guettait la réaction de la princesse Mary, ces derniers jours, alors que le couple royal espagnol était en visite au Danemark. Certains observateurs l'ont trouvée distante et gênée, d'autres, au contraire, ont semblé détecter un signe de soutien à son mari: le magazine Hello! a repéré qu'elle portait mardi un collier en or avec l’initiale de son époux, un «F» comme Frederik.

AFP