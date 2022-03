Menaces en Ukraine : Paris accorde l'asile à la chef de file des Femen

Inna Shevshenko, 23 ans, avait demandé le statut de réfugiée politique en février et a «reçu récemment» la réponse positive des autorités françaises, a-t-elle expliqué lundi.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) n'a pas été en mesure de confirmer cette information, qui est «confidentielle», a précisé un membre de l'Ofpra. Selon des documents à en-tête de l'Ofpra que la Femen a communiqués, la décision d'admission au statut de réfugié a été prise le 9 avril dernier. En application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), «la qualité de réfugié est reconnue à Mme Shevchenko Inna», qui «est placée sous la protection juridique et administrative de l'Office», précise le document.